وزير الدفاع السعودي: نتطلع إلى تحقيق اليمن نهضة شاملة

أعربت المملكة العربية السعودية عن تطلعها لانتقال اليمن إلى نهضة شاملة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وفدا من صنعاء خلال زيارته للرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح اليوم الأربعاء أنه جرى خلال اللقاء التأكيد على "استمرار وقوف المملكة مع اليمن وشعبه الشقيق، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصُّل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن تحت إشراف الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة للشعب اليمني الشقيق، في ظل استقرار سياسي وأمن دائم، يتكامل مع النهضة التنموية للمنظومة الخليجية".