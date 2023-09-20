فرنسا ترفض استقبال مهاجرين من لامبيدوسا

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين الثلاثاء إن بلاده لن تستقبل المهاجرين الذين وصلوا إلى جزيرة لامبيدوسا الواقعة في البحر المتوسط.

وقال دارمانين لقناة "تي إف 1" التلفزيونية الفرنسية: "لن تستقبل فرنسا مهاجرين من لامبيدوسا".

وأضاف أن فرنسا تريد موقفا من التقشف. وقال دارمانين إن هناك هجرة غير نظامية في فرنسا وإيطاليا، وكذلك في كل أوروبا، وهو ما يجب محاربته.

ووفقا لدارمانين، عرضت فرنسا مساعدة إيطاليا في إعادة الأشخاص إلى الدول التي تربطها بباريس علاقات دبلوماسية جيدة. وقال الوزير إن نحو 60% من الأشخاص الذين وصلوا إلى لامبيدوسا يتحدثون الفرنسية.

وشهدت الجزيرة الإيطالية الصغيرة الواقعة بين صقلية وشمال أفريقيا وصول آلاف المهاجرين على متن قوارب لعدة أيام. وبات مركز الاستقبال الأولي في الجزيرة مكتظا بأكثر من قدرته الاستيعابية.

ولتخفيف الضغط، تم نقل آلاف الأشخاص إلى صقلية أو مباشرة إلى البر الرئيسي الإيطالي على متن عبارات وقوارب للشرطة.