جيش الاحتلال يهاجم مدرسة فلسطينية بقنابل الغاز ويصيب عشرات الطالبات

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أصيبت عشرات الطالبات الفلسطينيات، اليوم الأربعاء، بحالات اختناق جراء إطلاق جيش الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع على إحدى المدارس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان أوردته وكالة «الأناضول»، إن جيش الاحتلال استهدف مدرسة الإناث الأساسية في بلدة قراوة بني حسان (بسلفيت) بقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأشارت الجمعية، إلى وقوع عشرات حالات الإغماء والاختناق في صفوف الطالبات.

يأتي هذا فيما أفاد شهود عيان بأن قوة إسرائيلية اقتحمت قراوة بني حسان وسلمت ثمانية فلسطينيين إخطارات بهدم مساكنهم بدعوى البناء دون ترخيص في مناطق مصنفة «ج»، كما اندلعت مواجهات بين السكان والقوات.

وصنفت اتفاقية أوسلو (1993) أراضي الضفة 3 مناطق «أ» تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و«ب» تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و«ج» تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60 بالمئة من مساحة الضفة.

ومنذ شهور، تشهد الضفة الغربية حالة تصعيد شديد إثر اقتحامات جيش الاحتلال واعتداءات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية.