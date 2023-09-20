وزراء خارجية الإمارات والسعودية وأمريكا يبحثون في نيويورك جهود حل الأزمة اليمنية

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن، جهود حل الأزمة اليمنية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات "وام"، اليوم الأربعاء، استعرض الاجتماع الثلاثي، الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، "سبل التوصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي".

وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث، أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وأشاد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بالجهود التي تقوم بها السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في اليمن، بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة مجددا؛ التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني.