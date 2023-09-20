بايدن ونتنياهو يتعهدان بالسعي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية

تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، بالعمل معا من أجل التوصل لاتفاق لإقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وإسرائيل.

وقال بايدن، في بداية محادثاته مع نتنياهو في فندق بنيويورك، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: "آمل أن نتمكن من تسوية بعض الأمور اليوم"، حيث يعد اللقاء بين بايدن ونتنياهو هو أول محادثات مباشرة بينهما منذ عاد الأخير إلى المنصب في ديسمبر الماضي، وفقا لوكالة رويترز.

وأشار الطرفان، إلى رغبتهما في تخفيف التوتر في العلاقات لكن بايدن أوضح أيضا أنه عازم على مناقشة الخلافات بينهما.

وتشمل الخلافات اعتراض بايدن على خطة طرحها ائتلاف نتنياهو الحاكم اليميني المتطرف لتعديلات قضائية مثيرة للجدل إضافة لقلقه من تبعات نهج إسرائيل المتشدد مع الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض بعد الاجتماع أن بايدن "كرر تعبيره عن القلق بشأن تبعات أي تغييرات جذرية في النظام الديمقراطي الإسرائيلي في غياب حد أقصى من التوافق الممكن".

كما دعا بايدن في البيان إلى "اتخاذ إجراءات فورية لتحسين الموقف الأمني والاقتصادي والحفاظ على إمكان تطبيق حل الدولتين وتعزيز التوصل لسلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

وقدم بايدن دعوة لنتنياهو لزيارة واشنطن قبل نهاية العام. كما جدد التزامه بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، وكرر أيضا دعمه لحل الدولتين.

من جهته، قال نتنياهو "أعتقد أن في عهدك أيها السيد الرئيس يمكننا أن نتوصل لسلام تاريخي بين إسرائيل والسعودية"، مضيفا أنهما يمكنهما العمل معا لصنع التاريخ.

ورد بايدن بتكرار كلمة "معا" بما يشير لالتزامه بمساعي التطبيع التي قال إنها لم تكن واردة من الأساس قبل أعوام.