فايننشال تايمز: القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب على لبنان

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن "رد إسرائيل على توقف المفاوضات، كان التصعيد مع "حزب الله" لإجباره على دفع ثمن القصف نيابة عن حركة حماس".



وأكد المصدر أن "من دون وقف إطلاق النار في غزة وإذا استمرّ التصعيد شمالا، فلن يحدث اتفاق مع حزب الله".



ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن "القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب على لبنان، مع تصاعد التوتر وتزايد احتمالات انتقام الحزب".

وأضاف أن "في أذهان قادة سياسيين وأمنيين إسرائيليين، لا بديل لعملية عسكرية في لبنان"، مشيرا إلى أن "مسؤولين إسرائيليين يريدون حملة محدودة في جنوب لبنان، وآخرين يفضلون هجوما واسعا".