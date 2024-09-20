 فايننشال تايمز: القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب على لبنان - بوابة الشروق
الجمعة 20 سبتمبر 2024 6:35 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

فايننشال تايمز: القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب على لبنان

وكالات
نشر في: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 5:49 ص | آخر تحديث: الجمعة 20 سبتمبر 2024 - 5:49 ص

أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر إسرائيلي بأن "رد إسرائيل على توقف المفاوضات، كان التصعيد مع "حزب الله" لإجباره على دفع ثمن القصف نيابة عن حركة حماس".

وأكد المصدر أن "من دون وقف إطلاق النار في غزة وإذا استمرّ التصعيد شمالا، فلن يحدث اتفاق مع حزب الله".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع، أن "القيادة الإسرائيلية تناقش شكل الحرب على لبنان، مع تصاعد التوتر وتزايد احتمالات انتقام الحزب".

وأضاف أن "في أذهان قادة سياسيين وأمنيين إسرائيليين، لا بديل لعملية عسكرية في لبنان"، مشيرا إلى أن "مسؤولين إسرائيليين يريدون حملة محدودة في جنوب لبنان، وآخرين يفضلون هجوما واسعا".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك