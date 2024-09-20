قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن "الأزمة التي تواجهها مصر أسبابها كثيرة ومتعددة"، مضيفا أنه "لا أمامنا من خيار إلا أننا نصمد".

وأضاف خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع عبر شاشة "صدى البلد" مساء الجمعة، أنه يدرك حجم معاناة الشعب المصري، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث بنفسه عن هذه المعاناة أكثر من مرة.

وتابع قائلا: "أنا عارف أن الناس تعبانة وأعلم حجم المعاناة، والرئيس تحدث بنفسه عن هذه المعاناة أكثر من مرة، الرئيس ليس بعيد عنا ويتابع ويسعى ويحاول؛ لكن صدقوني الظروف أكبر من التمنيات والأمنيات".

وأكد أنه لا يمكن لوم الناس تجاه أيه ملاحظات يبدوها على ذلك، قائلا:" أي ملاحظات الناس بتقولها لها حق فيها، محدش يقدر يلوم الناس؛ لكن إحنا بنواجه مشاكل كبيرة على كافة الاتجاهات.. بلدنا وشعبنا بيعاني لكن عمر شعبنا ما فقد الأمل شعبنا صبور وصابر وواعي".

وأضاف أن الشعب المصري يدرك ما هو مطلوب من مصر في هذه المرحلة، مؤكدا أن مصر، مهما كانت الظروف؛ فلن تتخلى عن دورها الإقليمي، ولا عن أمنها القومي، ولا عن حرصها على سلامة الأمة العربية.

وحذر من أن الكثيرين لا يدركون حجم المؤامرات التي تحاك ضد مصر، قائلا: "الرئيس يتحمل الكثير، هناك أمورا لا يعرفها الشعب، ولا يتحدث عنها الرئيس، كان الله في عونه في ظل ما يحدث، فليس الجميع يعلم تبعات ما يحدث ولا ما يخطط لهذه البلد" .