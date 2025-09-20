أوكرانيا تشن هجمات جديدة على مصافي نفط في روسيا

ذكر الجيش الأوكراني، اليوم السبت، أنه هاجم مرة أخرى مصافي نفط في روسيا.

وقالت هيئة الأركان العامة في كييف على تطبيق تليجرام، إن انفجارات وحريقا كبيرا وقعت في محيط منشأة بساراتوف على نهر فولجا الروسي والتي كانت هدف العديد من الهجمات الأوكرانية، بما في ذلك الأسبوع الماضي.

وكتب حاكم المنطقة، رومان بوسارجين على تطبيق تليجرام، أن امرأة تعرضت لإصابات في هجمات بطائرات أوكرانية بدون طيار وأن نوافذ مبنيين سكنيين والعديد من السيارات تضررت. ولم يذكر اسم المصفاة.

وذكرت هيئة الأركان العامة أن الجيش الأوكراني هاجم أيضا مصفاة نفط وبنية تحتية أخرى في منطقة سامارا، شمال شرقي ساراتوف.

وكتب حاكم منطقة سامارا، فياتشيسلاف فيدوريشيف على وسائل التواصل الاجتماعي أن أهدافا في قطاع الوقود والطاقة كانت هدفا لهجمات بطائرات مسيرة أوكرانية، دون أن يحدد ما إذا كانت قد تعرضت لأضرار، أم لا.