إزالة حالة تعدٍّ على أرض زراعية في منشأة العماري بالأقصر

نفذ مجلس مدينة الأقصر، بالتعاون مع مديرية الزراعة، حملة للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة حالة تعدٍّ بمنطقة منشأة العماري بجوار محطة وقود صالح، تمثلت في أعمال حفر وتجهيز لوضع أساسات مبنى جديد.

وقال اللواء علي الشرابي، رئيس مجلس مدينة الأقصر، إن الحملة جرت ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمحافظة، التي تابعت ميدانيًا أعمال إزالة وتسوية الأساسات وإعادة الأرض إلى وضعها السابق.

وأضاف الشرابي لـ«الشروق» أن الحملة تأتي في إطار جهود أجهزة المحافظة للتصدي الفوري لأي تعديات على الرقعة الزراعية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل مع المخالفات في توقيتات مختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.