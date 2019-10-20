استعاد ألانياسبور صدارة ترتيب الدوري التركي ، بعدما حقق فوزا كبيرا 5 / 2 على ضيفه تشايكور ريزا سبور اليوم الأحد في المرحلة الثامنة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فناربخشه 2 / 1 على مضيفه دينزلي سبور، وتعادل قيصري سبور 1 / 1 مع ضيفه قاسم باشا.

وارتفع رصيد ألانياسبور، الذي عاد لنغمة الانتصارات بعد غياب دام 3 مباريات، إلى 17 نقطة في الصدارة، متفوقا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه طرابزون سبور.

في المقابل، توقف رصيد ريزا سبور، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي في البطولة، عند ثماني نقاط في المركز الثالث من القاع.

وتقدم ألانياسبورت بهدف حمل توقيع جيهون جولسلام في الدقيقة 16، فيما أضاف زميلاه بابيس سيسيه وأناستاسيوس باكاسيتاس الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 29 و51.

وقلص ريزا سبور الفارق، بعدما أحرز لاعبه فيرناندو بولدرين الهدف الأول في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، لكن جونيور فيرنانديز أضاف الهدف الرابع لألانيا سبور في الدقيقة 70.

وعاد بولدرين لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الثاني لريزا سبور غير أن بابيس سيسيه أحرز الهدف الخامس لأصحاب الأرض وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75.

من جانبه، اقتنص فناربخشه فوزا ثمينا 2 / 1 من ملعب مضيفه دينزلي سبور.

ورفع فناربخشه رصيده الذي عاد لسكة الانتصارات بعدما غابت عنه في مباراتيه الأخيرتين بالبطولة، إلى 14 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث في ترتيب المسابقة، في حين توقف رصيد دينزلي سبور عند ثماني نقاط في المركز الرابع عشر.

وافتتح تولجا جيرجي التسجيل لفناربخشه في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله فيدات موريكي الهدف الثاني في الدقيقة 62، وتكفل أوسكار إستوبينيان بإحراز هدف دينزلي سبور الوحيد في الدقيقة 73.