طرح المغني المغربي سعد لمجرد فيديو كليب جديد باسم «سلام»، باللغتين الإنجليزية والعربية، وذلك عبر قناته الخاصة على موقع «يوتيوب»، والكليب تم تصويره بصحراء المغرب، ويظهر «لمجرد» مرتديا الجلباب المغربي ويركب على ظهر حصان.

وتدور أحداث الكليب في المغرب وتربط بين الماضي والحاضر، حيث يبدأ الكليب بعالم آثار في موقع تنقيب عن الآثار، ويتحدث إلى العمال ليخبرهم أنهم سينتقلون إلى مكان جديد؛ لأنه لا يعتقد أن أنهم سيجدون أكثر مما وجدوا، وأثناء حديثه ينادي عليه أحد العمال ليطلعه على بعض الرموز التي وجدها على أحد الجدران، وحين يحاول فك الرموز يحدث شيء ما يأخذه إلى الماضي.

ويقول مطلع الأغنية: «Yeah thatʼs morrocan youyou baby.. Yʼa salam.. You feel me baby Spread love.. السلام عليكم ردو السلام.. هلا مرحبا أزول أو فلاون.. السلام عليكم ردو السلام».

ويذكر أن المغني المغربي سعد لمجرد، طرح قبل شهر فيديو كليب «يخليك للي»، من كلمات وألحان جلال الحمداوي، وقد وصلت مشاهدات الكليب عبر موقع «يوتيوب» إلى أكثر من 41 مليون مشاهدة.