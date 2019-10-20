نهضة الزمامرة يتعادل مع أولمبيك آسفي والجيش الملكي يحقق انتصاره الأول بالدوري المغربي

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خيم التعادل 1 / 1 على مباراة نهضة الزمامرة مع ضيفه أولمبيك آسفي اليوم الأحد في المرحلة الرابعة لبطولة الدوري المغربي ، التي شهدت فوز الجيش الملكي 2 / صفر على ضيفه سريع وادي زم.

وارتفع رصيد نهضة الزمامرة إلى أربع نقاط، ليتقاسم المركز الخامس في ترتيب المسابقة مع نهضة بركان، متفوقا بفارق نقطة واحدة على أولمبيك آسفي، صاحب المركز التاسع.

وتقدم عبدو جاميلو أتشياو في الدقيقة 28، قبل أن يتعادل مهدي خالص لأولمبيك آسفي في الدقيقة 60.

وحقق الجيش الملكي فوزه الأول في البطولة خلال الموسم الحالي، عقب تغلبه 2 / صفر على ضيفه سريع وادي زم.

وارتفع رصيد الجيش الملكي إلى أربع نقاط في المركز السابع، وتوقف رصيد سريع وادي زم عند نقطة وحيدة في المركز الثالث عشر.

وبادر عماد الرحولي بالتسجيل للجيش الملكي في الدقيقة 72، قبل أن يضطر فريقه للعب بعشرة لاعبين عقب طرد حمزة مجاهد في الدقيقة 77 لحصوله على الإنذار الثاني.

وتساوت الكفة بين الفريقين عقب طرد محمد عقيد حارس مرمى سريع وادي زم في الدقيقة 83 لنيله البطاقة الصفراء الثانية، ليعود الرحولي من جديد، ويضيف الهدف الثاني للجيش الملكي في الدقيقة 86.

وأهدر سريع وادي زم فرصة تقليص الفارق، بعدما أضاع لاعبه ساليف ابراهيم كوليبالي ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.