المالية السودانية: وفرنا المبلغ المخصص لرفع اسم الخرطوم من قائمة الإرهاب من بيع الذهب

قالت وزيرة المالية السودانية المكلفة، الدكتورة هبة محمد علي، إن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تتويج لمجهود مستمر منذ فترة، مشيرة إلى تعيين سفير للخرطوم بالولايات المتحدة لأول مرة منذ 25 عامًا.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لفضائية «العربية»، مساء أمس الاثنين، أن المبلغ الذي حدده الرئيس الأمريكي لرفع الاسم من القائمة كان جاهزًا منذ فترة، موضحة أن الأموال تم جمعها من بيع الذهب الذي تملكه الحكومة.

وأشارت إلى أن الـ48 ساعة المقبلة الأكثر حزمًا في النقاش بين السودان وأمريكا، قائلة إن الاتفاق بين الجانبين يتضمن مساعدات أخرى، بخلاف رفع الاسم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكدت وزيرة المالية السودانية أن الإدارة الأمريكية قدمت ضمانات بأن رفع الاسم سيكون اتفاقية بين الدولتين ويجب الاعتراف بها، حتى وإن اختلفت الإدارة بعد الانتخابات الأمريكية.

وذكرت أن الحكومة نجحت في فصل محور التطبيع مع إسرائيل عن محور إزالة الاسم من القائمة، معلقة: «التطبيع لم يكن مطروحًا ضمن النقاش، وسواء اتخذنا القرار بالتطبيع أم لا يجب أن يتفق الشعب مع السياسة العامة للدولة».

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاصيل اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان، لرفع اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال ترامب، في تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الاثنين: «أخبار رائعة! وافقت حكومة السودان الجديد، التي تحرز تقدمًا كبيرًا، على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب الأمريكيين وعائلاتهم».

وأضاف: «بمجرد الإيداع سأرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب»، مختتمًا: «أخيرًا، العدالة للشعب الأمريكي وخطوة كبيرة للسودان!».