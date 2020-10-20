تونس وهولندا تبحثان سبل دعم التعاون المشترك منها مكافحة الإرهاب

بحث وزير العدل التونسي محمد بوستة، اليوم الثلاثاء، مع سفير هولندا بتونس أنطونيوس لانسينك، سبل دعم التعاون بين البلدين في المجال القضائي والقانوني ومكافحة الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة العدل التونسية أن الوزير أكد -خلال استقباله السفير الهولندي- على متابعة مدى تقدم تنفيذ عدد من البرامج، على غرار ما اتصل منها بتنفيذ المخططين الاستراتيجيين لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف داخل السجون، حيث تم التأكيد على ضرورة تعزيز إمكانيات الوقاية من التطرف العنيف في السجون والتي ستكون محل اهتمام مشترك وتعاون مكثف بين الطرفين التونسي والهولندي من خلال وضع برامج متخصصة في هذا الصدد.

وشدد وزير العدل على أهمية التعاون والانفتاح على تجارب بعض البلدان التي استطاعت أن تعتمد آليات ناجحة في منظومتها القانونية والقضائية، أفضت إلى تقليص نسب الجريمة والإيداع بالسجون، فضلا عن تقدم كبير في اعتماد برامج الإصلاح والتأهيل لتوفير فرص أكبر لإعادة الإدماج في الحياة العامة.