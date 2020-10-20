الأعلى للآثار: التماثيل المكتشفة بسقارة لم تطلها يد بشرية منذ إغلاق الآبار المتواجدة بها قبل آلاف السنين

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن التماثيل المكتشفة خلال أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، «في منتهي الروعة رغم مرور 2500 سنة».

وأضاف معيط، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «Mbc مصر»، مساء الاثنين، أن التماثيل المكتشفة لم تطلها يد بشرية منذ أن أغلقت الآبار المتواجدة بها قبل آلاف السنين.

ولفت إلى أنه على الرغم من وجود أكثر من 240 بعثة أجنبية، فإن البعثات المصرية منذ 2017 كان لها السبق في الاكتشافات الأثرية ونوعيتها وجودتها، مشيرًا إلى أن الاكتشافات الحديثة تتوجه من مقر الكشف إلى المتاحف مباشرة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم، تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، يرافقهما الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أعمال استكمال حفائر البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة آثار سقارة، والتي أسفرت عن الكشف عن آبار جديدة مدفون بها عدد ضخم من التوابيت الآدمية الملونة والمغلقة منذ أكثر من 2500 عام، بالاضافة إلى تماثيل خشبية ملونة ومذهبة.

وحرص الدكتور مصطفي مدبولي على النزول إلى إحدى آبار الدفن الثلاث الجديدة التي تم العثور عليها مع الدكتور خالد العناني والدكتور مصطفي وزيري، لتفقد الكشف والتوابيت التي كشفت بداخل الآبار، وذلك تشجيعا منه لبعثة المجلس الاعلي للاثار.