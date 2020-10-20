 رئيسة وزراء فنلندا تعود إلى العمل بعد تسجيل ثاني نتيجة سلبية لفحوص كورونا - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء فنلندا تعود إلى العمل بعد تسجيل ثاني نتيجة سلبية لفحوص كورونا

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 4:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 4:28 م

أعلنت الحكومة الفنلندية اليوم الثلاثاء أن رئيسة الوزراء سانا مارين ليست مصابة بفيروس كورونا، وأنها يمكنها إنهاء عزلتها الذاتية فورا، بعد أن ظهرت نتائج سلبية للفحص الثاني لها.

وغادرت مارين الأسبوع الماضي قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "كإجراء احترازي" بسبب احتمال تعرضها للعدوى بفيروس كورونا.

وكانت مارين متواجدة في البرلمان الفنلندي أوائل الأسبوع الماضي على مقربة من نائب ثبت فيما بعد إصابته بفيروس كورونا.

وعند عودتها إلى فنلندا، عزلت مارين نفسها في مقر إقامتها الرسمي وخضعت لفحوص كشف الإصابة بكورونا لمرتين.

وكانت مارين 34 عاما قد عزلت نفسها في مناسبات عدة العام الجاري.


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