الوطنية للتدريب تحتفي بتعيين 6 من خريجيها بالشيوخ

احتفت الأكاديمية الوطنية للتدريب الأمس الاثنين 19 أكتوبر، عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بستة من أعضاء دفعة "الفريق محمد العصار" من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة؛ لأدائهم اليمين الدستورية بعد تعيينهم بمجلس الشيوخ المصري 2020، حيث عُقدت دورته الأولى أول أمس برئاسة السيد جلال هريدي مؤقتًا لكونه أكبر الأعضاء سنًا.

وتم تعيين الستة أعضاء من دفعة "الفريق محمد العصار" في مجلس الشيوخ المصري ضمن ثلث الأعضاء المعينين من قبل السيد رئيس الجمهورية بقرار رقم 590 لسنة 2020؛ وذلك لضمان تمثيل كافة الأطياف السياسية ومختلف فئات المجتمع والتخصصات والخبرات.

وجاء الـ6 كالتالي:

1- السيدة نهى زكي أخصائي علاقات دولية ومسئولة ملفات التعاون مع الدول الأوروبية والمنظمات الدولية بالإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحصلت على ليسانس آداب قسم علوم اتصال وإعلام، وماجستير من كلية الآداب قسم علوم الاتصال والإعلام من جامعة عين شمس.

2- السيدة نهى الشريف باحثة بالإدارة العامة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنسق مشروع الاتحاد الأوروبي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي، وقد حصلت على بكالوريوس اقتصاد وعلوم سياسية من جامعة القاهرة، وماجستير إدارة استثمار وتمويل.

3- السيدة هيام بنيامين وهي أخصائي سياحة أول بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومنسق العلاقات العامة الدولية بالمكتب الفني لرئيس هيئة تنشيط السياحة، وقد حصلت على بكالوريوس سياحة وفنادق من جامعة المنيا، وماجستير إدارة أعمال جامعة ESLSCA.

4- السيدة راجية الفقي، مدير مشروع بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وقد حصلت على بكالوريوس علوم، وماجستير إدارة أعمال من جامعة ESLSCA.

5- السيد عمرو نبيل عبد الرحمن، مهندس سلامة السكك الحديدية بمكتب وزير النقل، وقد حصل على بكالوريوس هندسة، وماجستير إدارة عامة.

6- الدكتور محمد لطفي الساعي، أستاذ مساعد بالمركز القومي للبحوث، وقد حصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة القاهرة، وماجستير ودكتوراة في الأمراض الجلدية والتناسلية.