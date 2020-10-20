الحكومة اليمنية تدين تنصيب أحد عناصر النظام الإيراني سفيرًا للحوثيين

أدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات إدخال النظام الإيراني أحد عناصره إلى الجمهورية اليمنية وتنصيبه سفيرًا لدى ميليشيا الحوثي، كما بعثت رسالة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول هذا التصرف الإيراني الذي يُعد مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار رقم 2216.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، إنّ "استمرار النظام الإيراني في انتهاج سلوك العصابات والمنظمات الإرهابية بإدخال الأسلحة والأفراد إلى ميليشيا الحوثي يؤكد عدوانية هذا النظام ونواياه الخبيثة تجاه اليمنيين".

ودعت الوزارة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لإدانة هذه الممارسات والانتهاكات الإيرانية غير القانونية وتدخلها السافر والمستمر في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية.

من ناحية أخرى، أشارت رسالة الحكومة اليمنية إلى مجلس الأمن إلى تصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده - المنشورة في وكالة أنباء "فارس" الإيرانية بتاريخ 17 أكتوبر الجاري - بأن إيران أرسلت حسن إيرلو سفيرًا لها إلى صنعاء.

وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه التصرفات الإيرانية تعتبر تحديًا فاضحًا للمجتمع الدولي، وتشكل سابقة خطيرة تمس بجوهر حقوق الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، محذرةً من أن إرسال النظام الإيراني أحد عناصره كسفير له من شأنه تمكين مليشيا انقلابية من التصرف باسم دولة عضو في الأمم المتحدة هي الجمهورية اليمنية، ويمثل تأكيدًا فاضحًا لسوء نواياه تجاه اليمن.