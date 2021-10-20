إزالة 15 حالة تعد على أملاك الدولة في مركز فارسكور بدمياط

قالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إن أجهزة المحافظة تمكنت من إزالة 15 حالة تعدٍ على أملاك الدولة، بمساحة 220 مترا، تابعة لحماية النيل بمركز فارسكور، ليصل إجمالي عدد الحالات التي تمت إزالتها منذ انطلاق الموجة 18 بمرحلتيها الأولى والثانية 201 حالة بمساحة 9512 مترا.

وأضافت "عوض" أن ذلك يأتي ضمن حملات الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، في مرحلتها الثانية، التي تستمر حتى 29 أكتوبر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتصدي للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدة تنفيذ حملات متتالية لإزالة أي تعديات بكافة المناطق، والتعامل بحسم مع هذه المخالفات.