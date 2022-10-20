الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مواطن بدون الملابس أمام إحدى المدارس بالغربية

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر به أحد الأشخاص مُجردا من ملابسه العلوية، ومُمسكًا بيده عصا خشبية أمام إحدى المدارس الكائنة بمحافظة الغربية، وهو ما أطلق عليه رواد فيسبوك "بلطجى طنطا".

ورصدت المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يظهر به أحد الأشخاص مُجردا من ملابسه العلوية، ومُمسكًا بيده عصا خشبية أمام إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

وبالفحص تم تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم ثان طنطا بالغربية)، وتم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتشاجره مع بعض الأشخاص بمحيط المدرسة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.