أحمد سامي يعلن قائمة سموحة لمواجهة الزمالك

أعلن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، قائمة فريقه لمواجهة الزمالك، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة الزمالك على النحو التالي:

الهاني سليمان، ومحمد أشرف، وحسين تيمور، ومحمد المغربي، وأحمد حكم، وشريف رضا، ومحمود وحيد، وأحمد جمال، ولحسن دهدوه، وحسين فيصل، ومحمد عصام، وإسلام جابر، وحمدي علاء، ومصطفى البدري، ومحمد مصطفى، وأحمد خالد، وعمرو قلاوة، وعبداللطيف بن قسو، ودوكو دودو، وفادي فريد، وحسام حسن.