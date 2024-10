الأردن داعيا لحظر تسليحها: مذبحة إسرائيل في شمال غزة يتوجب التعامل معها بحسم

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن الرعب الذي ترتكبه إسرائيل بحق سكان شمال غزة لا إنساني.

وأضاف في منشور عبر حسابه على منصة إكس، اليوم الأحد: «إنه شر محض وجريمة حرب لا ينبغي للإنسانية أن تتسامح معها، ولابد وأن تُواجَه هذا المذبحة بعمل دولي حاسم لوقفها على الفور، بما في ذلك فرض حظر على الأسلحة وعقوبات فعالة».

وأشار إلى أن إسرائيل تجوِّع مئات الآلاف من الفلسطينيين، وتقصف أحياء بأكملها حتى تمحى من الوجود، وتحرق الأطفال النازحين في الخيام، وتدمر المستشفيات، وتروع السكان بوحشية لإجبارهم على الرحيل عن وطنهم.

وتابع: «لا ينبغي لمجلس الأمن وكل أعضاء المجتمع الدولي أن يسمحوا لهذه الجريمة الوحشية بالاستمرار ولو لدقيقة واحدة.. إن الفشل في وقف هذه المذبحة يشكل وصمة عار على المجتمع الدولي بأسره».

ولفت إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل جرائم الحرب اللاإنسانية لأن العالم يسمح لها بذلك، مشددا على أنه لابد أن تنتهي حالة الإفلات من العقاب.

واستكمل: «لا ينبغي السماح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بحرق المزيد من الأطفال الفلسطينيين أحياء، ولا ينبغي السماح لها بارتكاب المزيد من جرائم القتل وتدمير المزيد من المدارس والمستشفيات. ولا يوجد أي مبرر لفشل المجتمع الدولي ومؤسساته في حماية الأبرياء، ووقف التطهير العرقي، وتنفيذ القانون الدولي وضمان العدالة».

