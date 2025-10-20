افتتاح المعرض الطلابي «فنون مستدامة» بكلية التربية النوعية بجامعة الفيوم

افتتح الدكتور شريف العطار، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، المعرض الطلابي "فنون مستدامة" لقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية، وذلك بمقر الكلية.

وجاء الافتتاح بحضور الدكتور هاني عبد البديع، عميد الكلية، والدكتور أحمد فتحي، عميد الكلية السابق، والدكتورة غادة يسّ، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مها سيف الدين، المشرفة على المعرض، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأشاد "العطار"، بما تضمنه المعرض من رؤى فنية مبتكرة في تحويل الخامات المستدامة إلى أعمال فنية ذات قيمة جمالية، مؤكدًا دعم الجامعة للمبادرات التي تنمّي الإبداع وتخدم قضايا المجتمع.

وأكد الدكتور هاني عبد البديع، عميد كلية التربية النوعية بجامعة الفيوم، أن المعرض يربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي، ويبرز دور الفن في دعم مفهوم الاستدامة.

من جانبها، أوضحت الدكتورة مها سيف الدين، المشرفة على المعرض، أن فكرة المعرض تعتمد على توظيف الخامات الصديقة للبيئة والمعاد تدويرها في إنتاج أعمال نفعية تجمع بين الجمال والفائدة.