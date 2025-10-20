بلدية خان يونس: المدينة تعاني من دمار واسع في شبكتي المياه والصرف الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي

أكدت بلدية خانيونس جنوبي قطاع غزة أن المدينة تعاني من دمار واسع في شبكتي المياه والصرف الصحي نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر، وسط نقص حاد في الآليات والمعدات اللازمة لعمليات الإزالة والإصلاح.

وأوضحت البلدية في بيان رسمي أن نحو 300 كيلومتر من أصل 400 كيلومتر من شبكة المياه تضررت بالكامل، فيما دُمر 220 كيلومترًا من أصل 300 كيلومتر من شبكة الصرف الصحي، ما أدى إلى أزمة بيئية خطيرة تهدد صحة السكان.

ويعاني قطاع غزة، من أوضاع كارثية، نتيجة العدوان الإٍرائيلي الذي استمر لمدة عامين، قبل إعلان وقف إطلاق النار في 9 أكتوبر 2025.