بحث ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، تطورات الأوضاع بقطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ابن سلمان، من ماكرون، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وبحسب الوكالة، تناول الاتصال، "تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في القطاع وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط".

وفي 10 أكتوبر الجاري، دخل حيز التنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، استنادا إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تقوم إلى جانب وقف الحرب على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح حماس.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر 2023، وخلفت 68 ألفا و159 شهيدا، و170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وشدد ابن سلمان وماكرون، على "ضرورة رفع المعاناة الإنسانية فورا عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع".

كما أكد الجانبان "أهمية البدء في خطوات عملية لتحقيق السلام العادل والشامل، استنادا إلى حل الدولتين"، بحسب المصدر ذاته.

وخلال الدورة الـ80 للجمعية العام للأمم المتحدة، التي عقدت في سبتمبر الماضي، اعترف 11 بلدا بدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد المعترفين إلى 159 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة، وفقا للخارجية الفلسطينية.​​​​​​​