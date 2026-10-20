سقوط أمطار وسط أجواء خريفية متقلبة بكفر الشيخ

تعرضت عدة مدن ومراكز بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لتساقط أمطار تراوحت شدتها بين المتوسطة والخفيفة، وسط أجواء خريفية متقلبة، مع تباين كميات الأمطار من منطقة إلى أخرى، خاصة بالمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وتأثرت المناطق الساحلية بالمحافظة بالتقلبات الجوية، فيما شهدت بعض المناطق الداخلية سقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة، وسط متابعة مستمرة للأحوال الجوية، تحسبا لزيادة معدلات سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة.

وفي السياق ذاته، تتواصل المتابعة الميدانية من جانب الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة تداعيات حالة الطقس، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، خاصة في المناطق التي قد تتأثر بزيادة معدلات الهطول.

وتشهد محافظة كفر الشيخ، التي تضم عددا من المدن الساحلية، اهتماما خاصا بمتابعة التغيرات الجوية خلال فصل الخريف، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المواطنين، والتعامل الفوري مع أي آثار ناتجة عن سقوط الأمطار.