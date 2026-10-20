الرعاية الصحية في الأقصر تدرب مسؤولي المنشآت على خطط السلامة ومواجهة الطوارئ

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نظم فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، اليوم الإثنين، تدريبًا لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بالمراكز الطبية والوحدات الصحية، للتعريف بإجراءات الوقاية من المخاطر والتعامل مع حالات الطوارئ داخل المنشآت الصحية.

وتناول التدريب -وفقًا لبيان صادر- سلامة البيئة والمنشآت، وإدارة السلامة، وخطط مكافحة الحريق وتجارب الإخلاء، إلى جانب سياسة التدخين وإدارة المواد الخطرة وخطة الأمن، بهدف رفع كفاءة المسؤولين في تطبيق اشتراطات السلامة والإجراءات المعتمدة.

ويأتي التدريب ضمن جهود الفرع لتعزيز الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين والمنتفعين، والحد من المخاطر التي قد تهدد المنشآت والتجهيزات الطبية.