نقابة المعلمين ببورسعيد تنعى الشهيد النقيب أحمد النشار وتعزي والدته في مصابها الأليم

نعت نقابة المعلمين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، برئاسة علي الألفي وجميع اللجان، الشهيد النقيب أحمد النشار، نجل إيمان الأزهري، رئيس قسم التعليم الفني بإدارة جنوب، الذي وافته المنية إثر حادث سير أليم أثناء أداء واجب الوطن.

وتقدم مجلس النقابة، في بيان إعلامي، بخالص التعازي وصادق المواساة إلى إيمان الأزهري وأسرتها الكريمة، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجاء في بيان النقابة: «اللهم ارحمه واغفر له، وأكرم نزله، ووسّع مدخله، واجعله من أهل الفردوس الأعلى.

اللهم أجرنا في مصيبتنا، وأجرها في مصيبتها، واربط على قلبها وعقلها، وأنزل عليها السكينة والصبر، واجبر كسر قلبها يا رب العالمين».

يُذكر أن الشهيد النقيب أحمد النشار توفي إثر حادث سير أثناء وجوده في مأمورية عمل بجنوب سيناء.