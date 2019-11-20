تقارير: توتنهام يستقر على خليفة بوكيتينيو

تتجه النية لدى المسؤولين في نادي توتنهام الإنجليزي إلى تعيين البرتغالي المخضرمجوزيه مورينيو المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، لخلافة الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو الذي أقيل من منصبه، وفقا لما أوردته شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية.

وأعلنت إدارة «السبيرز» أمس الثلاثاء عن إعفاء بوكيتينو من مهمته على خلفية تراجع نتائج الفريق في بطولةالدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» الذي يحتل فيه المركز الرابع عشر هذا الموسم حتى الآن.

وذكر النادي اللندني في البيان الذي نشره على موقعه الرسمي: «النادي يعلن اليوم أن ماوريسيو بوكيتينو وجهازه المعاون تم إقالتهم من مناصبهم».

وأضاف البيان على لسان دانيل ليفي رئيس نادي توتنهام: «كنا مترديين للغاية في إجراء هذا التغيير، وهو ليس قرارًا اتخذه مجلس الإدارة بسهولة، أو على عجل، من المؤسف أن النتائج المحلية في نهاية الموسم الماضي وبداية الموسم الجاري كانت مخيبة للآمال».

كان مورينيو الملقب بـ «ذا سبيشال وان» والذي سبق وأن تولى القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني قد صرح قبل أيام قلائل أنه يفضل تولي القيادة الفنية في توتنهام، عن العمل في العملاق المدريدي، وفقا لما نقلته صحيفة «ذا صن» الإنجليزية عن مصادر مقربة من البرتغالي.

جدير بالذكر أن توتنهام يعاني الأمرين على الصعيد المحلي حيث لم يفز سوى في 3 مباريات بعد مرور 12 جولة في بطولة الدوري، وتعادل في 5 مباريات وخسر 4 مرات، وجمع فقط 14 نقطة منذ انطلاق الموسم الحالي.

أما على صعيد دوري أبطال أوروبا لكرة القدم «تشامبيونزليج»، فيلعب توتنهام ضمن المجموعة الثانية، ويحتل المركز الثاني خلف بايرن ميونيخ الألماني، بعد مرور 4 جولات من دور المجموعات، حيث فاز في مباراتين مقابل تعادل وهزيمة، وحصد حتى الآن 7 نقاط.