أمين عام حركة تحيا تونس: موقعنا الطبيعي في المعارضة

قال أمين عام حزب "حركة تحيا تونس" الذي يرأسه رئيس الحكومة الحالية يوسف الشاهد، إن الوضع الطبيعي للحركة سيكون في صفوف المعارضة.

ويأتي تصريح أمين عام الحزب سليم العزابي اليوم الأربعاء إثر لقائه رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ضمن المشاورات المستمرة لتكوين حكومة جديدة.

وقال العزابي للصحفيين إثر اللقاء: "موقفنا ثابت لقرار المجلس الوطني للحزب في العاشر من أكتوبر وهو أن وضعنا الطبيعي، هو المعارضة لكننا قدمنا تصورنا من أجل حكومة مصلحة وطنية".

وأوضح العزابي أن هذه الحكومة المقترحة يجب أن تجمع أكبر ما يمكن من مكونات البرلمان "باستثناء من تحوم حولهم شبهات فساد وتحايل أو تلك التي تسوق لخطاب سياسي متطرف واقصائي"

وقال أمين عام الحزب "نرى ضرورة وضع برنامج اصلاحات يقوم على محاربة الفساد والإرهاب وإصلاحات تخص المؤسسات العمومية والمالية العمومية والانتقال في مجال الطاقة".

وحصلت "حركة تحيا تونس" على 14 مقعدًا في الانتخابات التشريعية التي أجريت في السادس من أكتوبر الماضي. ويمثل الحزب الكتلة السابعة في البرلمان.

وفازت حركة النهضة الإسلامية بأغلبية ضيقة بحصولها على 52 مقعدا من أصل 217 بينما يتوجب ضمان الأغلبية المطلقة (109 أصوات) حتى تنال الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

وأمام رئيس الحكومة المكلف مهلة شهر تمدد مرة واحدة بحسب الدستور، بدءًا من يوم تكليفه في 15 نوفمبر الجاري من أجل التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية تترأسها حركة النهضة.