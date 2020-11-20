قال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، أوفير جندلمان، إن بنيامين نتنياهو اجتاز الفحص الروتيني الذي أجري صباح اليوم لجهازه الهضمي، في مستشفى «شعاري تسيدك» بأورشليم.



وأضاف جندلمان، في تغريدة له عبر صفحته الرسمية بموقع التغريدات المصغرة «تويتر»، اليوم الجمعة، أنه «عُثر خلال الفحص على بوليبين في القولون، تمت إزالتهما بشكل كامل»، مؤكدًا أن حالة رئيس الوزراء الصحية ممتازة وعاد إلى عمله كالمعتاد.



وذكر أن الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الدكتور بركوفيتش، أفاد بأن ‏نتائج جميع الفحوصات التي أجريت لنتنياهو، بما فيها فحوصات مختبرية شاملة مثل فحص معدلات السكر والكولسترول والحديد والفيتامينات ووظائف الكبد والكلى، كانت طبيعية تماما، وكذا معدل ضغط الدم.



ولفت إلى أن رئيس الوزراء يخضع حاليًا لمتابعة من قبل طبيب أنف وأذن وحنجرة، بسبب ضيق يحدث بين الحين والآخر في تجاويف الأنف.