وصف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، رفض الرئيس دونالد ترامب التنازل والاعتراف بفوزه بأنه "أمر غير مسؤول تمامًا"، فيما أكد أنه لن يقوم بإعلان الاقتصاد في على مستوى البلاد عند توليه المنصب رسميًا.



وقال بايدن، في مؤتمر، الخميس، عندما سأله صحفيون عن تعليقه على رفض ترامب التنازل: "انتظروا، أنا في طريقي... أعتقد أن الأمريكيين يشهدون عدم مسؤولية لا يصدق، رسائل ضارة بشكل لا يصدق يتم إرسالها إلى بقية العالم حول كيفية عمل الديمقراطية، لكني أعتقد أنه أمر غير مسؤول تمامًا... إنه يبعث برسالة مروعة حول من نحن كدولة".



وأضاف بايدن: "لا أعرف دوافعه (ترامب)، إنه من الصعب وصف كيف يفكر هذا الرجل، أنا واثق من أنه يعرف أنه لم يفز" في الانتخابات.



وعن تفاقم أزمة فيروس كورونا في أمريكا، في معرض تعليقه على مماطلة ترامب، حذر بايدن من أنه "إذا لم يتغير شيء جوهري من الآن وحتى بداية فبراير (الفترة الانتقالية لتسليم مقاليد الأمور تدريجيًا للرئيس المنتخب)، فمن المحتمل أن نفقد ما يصل إلى 400 ألف شخص... ليس هناك عذر لعدم مشاركة البيانات وتركنا نبدأ في التخطيط".

وأعلن بايدن خطته للتعاون مع الحكومات المحلية لمواجهة الوباء، قائلا إنه لن يكون هناك إغلاق عام على مستوى البلاد.

وأوضح بايدن: "لن أقوم بإغلاق الاقتصاد. أنا سأغلق الفيروس. هذا ما سأغلقه. سأقول مرة أخرى: لا يوجد إغلاق وطني... ليس هناك ظروف أرى أنها ستتطلب إغلاقًا وطنيًا كاملاً".

كما تعهد بتقديم لقاحات آمنة ومجانية ومساعدات اقتصادية للمدن والولايات، إضافة إلى اتباع إجراءات أكثر قوة لاختبارات فيروس كورونا، وجعل أقنعة الوجه إجبارية.

كما لفت أنه اختار من سيتولى منصب وزير الخزانة، وهو شخص سيقبله جميع عناصر الحزب الديمقراطي، وإنه سيتم الإعلان عنه إما قبل عطلة عيد الشكر أو بعده مباشرة، حسب قوله.