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الرئيس الأوكراني: الجهود مستمرة لاستعادة الطاقة الكهربائية في البلاد

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 12:49 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 12:49 ص

 شدد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على أن الجهود مستمرة في بلاده لاستعادة الطاقة الكهربائية في المناطق التي استهدفتها الضربات الروسية مؤخراً.
وقال زيلينسكي - في خطابه عب الفيديو اليوم /السبت/ نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /السبت/ - إن المعنيين في جميع أنحاء أوكرانيا يعملون للوصول إلى الاستقرار في معدل ضخ الطاقة الكهربائية، مضيفاً أن "معظم مشاكل الكهرباء تقع في مدينة ومنطقة كييف وأوديسا وخاركيف".
وفيما يتعلق بزيارة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى كييف في وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي "شكراً لك، ريشي، على استعدادك للدفاع عن الحرية بقوة أكبر معنا".

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