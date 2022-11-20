 رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يستبعد انتهاء الحرب الروسية بحلول الربيع المقبل - بوابة الشروق
الأحد 20 نوفمبر 2022 9:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

رئيس مكتب الرئيس الأوكراني يستبعد انتهاء الحرب الروسية بحلول الربيع المقبل

أ ش أ
نشر في: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 9:31 ص | آخر تحديث: الأحد 20 نوفمبر 2022 - 9:31 ص
قال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إنه من غير المرجح أن تتمكن أوكرانيا من إنهاء الحرب التي بدأتها روسيا بحلول ربيع العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة ألقاها يرماك في منتدى هاليفاكس للأمن الدولي نقلتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية، اليوم الأحد، ردا على تصريح نائب وزير الدفاع الأوكراني فولوديمير هافريلوف بأن القوات الأوكرانية قد تعود إلى شبه جزيرة القرم بنهاية ديسمبر وأن الحرب بأكملها مع روسيا ربما تنتهي بحلول الربيع المقبل".

وقال يرماك "تبدو هذه العبارة التي قالها نائب وزير الدفاع الأوكراني أشبه بالحلم، وبالطبع ملايين الأوكرانيين يحلمون بانتهاء هذه الحرب في أقرب وقت ممكن، ومع ذلك سأكون أكثر واقعية، مشيرا إلى أن أوكرانيا حققت هذا العام نجاحا في ساحة المعركة، وحررت خيرسون وتقدمت في اتجاه خاركيف، ولكن هذه الحرب مستمرة ولست مستعدا لتحديد اليوم والوقت بالتحديد اللذين سنفوز فيهما، لكن هذا سيحدث بالتأكيد".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك