اليمن يدعو المجتمع الدولي لتصنيف الحوثي تنظيما إرهابيا

اتهم وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، اليوم الأحد، جماعة الحوثيين، بتهديد الملاحة الدولية، داعياً المجتمع الدولي إلى تصنيف الجماعة منظمة إرهابية دعما لقرارها الصادر أواخر الشهر الماضي.



قال ابن مبارك، في كلمته أمام الجلسة الخامسة لمؤتمر الأمن الإقليمي "حوار المنامة" الذي تستضيفه العاصمة البحرينية المنامة، حسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "على المجتمع الدولي الفهم الصحيح لطبيعة الحوثيين وممارسة ضغوط فعالة عليهم عبر تصنيفهم منظمة إرهابية وتجفيف مواردهم المالية والتمسك بمرجعيات الحل الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وأهمها قرار 2216".



وأضاف أن ممارسات الحوثيين تعدت كونها ممارسات تمرد داخلي أو تهديد محلي، وباستهدافها الموانئ وخطوط الشحن الدولية يقدم الحوثيون تأكيدا جديدا أنهم يمثلون تهديدا خطيرا للأمن والسلم الدوليين.



واتهم الحوثيين بـ "تقويض أمن وسلامة الملاحة الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر من خلال ممارساتها التخريبية في زرع الألغام البحرية، والقيام بأعمال القرصنة البحرية على السفن التجارية، واستهدافها الموانئ النفطية عبر الطائرات المُسيرة الإيرانية، واستخدامها ناقلة النفط صافر ورقة ابتزاز للمجتمع الدولي".



وأكد الوزير اليمني، أن "إحلال السلام في اليمن يعتبر ضمانا أساسيا للأمن البحري وحرية الملاحة الدولية، خاصة وأن اليمن يحتل موقعا استراتيجيا وفريدا في العالم يمر به إمدادات الطاقة العالمية وخطوط الشحن الدولية".