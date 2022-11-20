وزير الدفاع الفرنسي يثير التساؤلات عن جدوى توريد الأسلحة إلى كييف

اعترف وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، بأن مواطنيه باتوا يتساءلون حول مدى جدوى توريد الأسلحة إلى أوكرانيا.



وقال ليكورنو: "إذا سألوني في باريس عما إذا كنا نساعد أوكرانيا بما فيه الكفاية، ففي دائرتي الانتخابي، يسألني الناس لماذا يجب علينا مساعدة أوكرانيا"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.



وكشف الوزير أن فرنسا زودت الجيش الأوكراني بمنظومة الدفاع الجوي Crotale، وتدرس إمكانية إرسال 6 مدافع من طراز سيزار.



وفي أكتوبر أفاد وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأن كييف تجري مفاوضات مكثفة مع باريس للحصول على منظومات دفاع جوي من طراز Crotale.