الخارجية الأردنية: إجلاء 229 أردنيا من غزة

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردني السفير الدكتور سفيان القضاة، استمرار الوزارة ومن خلال مديرية العمليات وسفارة المملكة الأردنية في القاهرة، في متابعة أوضاع المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتأمين إجلائهم إلى المملكة في أسرع وقت ممكن.

وأوضح الناطق باسم الخارجية الأردنية، أن فريق السفارة الأردنية في القاهرة، والمتواجد حاليا في الجانب المصري من معبر رفح يعمل على إجلاء 229 مواطنا أردنيا من المقيمين والمتواجدين في غزة والمسجلين على قوائم الوزارة، والذين سمح لهم بالمغادرة اليوم من خلال المعبر، ويقوم الفريق باستقبالهم وتقديم ما يلزمهم وتوفير المساعدة الطبية المطلوبة، وتأمين عودتهم إلى المملكة بأسرع وقت ممكن.

وقال إن عدد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، والمسجلين على قوائم الوزارة بلغ 741 شخصا لغاية هذا اليوم.

وجدد القضاة تأكيده استمرار المملكة في إجلاء رعاياها من غزة، ودعوته للمواطنين المتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية: 00962799562903، و00962799562471، و00962799562193، أو عبر البريد الإلكتروني: ‏op.ctr@fm.gov.jo.