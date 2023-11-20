وزير الصحة يلتقي بعض المصابين الفلسطينيين قبل مغادرتهم العريش إلى تركيا

استقبل اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم الاثنين، خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، خلال زيارته لمحافظة شمال سيناء.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أن هذه الزيارة تعد الثالثة لوزير الصحة والسكان لمحافظة شمال سيناء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف المحافظ، أن وزير الصحة سيستقبل الأطفال الخدج الفلسطينيين في معبر رفح البري تمهيدا لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج اللازم بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

من جهته، أكد وزير الصحة، أن هناك تكليفا رئاسيا بالدعم الكامل للأشقاء الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية.

وأشار وزير الصحة، إلى استقبال مصر، عدد من الجرحى الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء القصف الغاشم من جيش الاحتلال، في مستشفيات مصر، لافتا إلى وجود 150 سيارة إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين.

وعند وصوله مطار العريش، ودع الوزير، يرافقه المحافظ والسفير التركي، الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم خلال مغادرة العريش، إلى تركيا.