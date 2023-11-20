12 شهيدا وعشرات الجرحى في قصف مدرسة للأونروا في مخيم البريج وسط قطاع غزة

استُشهد 12 فلسطينيا على الأقل، وأصيب عشرات آخرون، في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الاثنين، مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تؤوي مئات النازحين.

وقالت مصادر فلسطينية، إن مدفعية الاحتلال استهدفت مدرسة تابعة للأونروا في منطقة "بلوك 12" بمخيم البريج وسط القطاع، تؤوي نازحين من مناطق شمال قطاع غزة، ما أدى إلى ارتقاء 12 شهيدا على الأقل، وإصابة العشرات، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأضافت المصادر أن نحو ألفي نازح كانت تؤويهم هذه المدرسة، حيث يصل منهم المئات على دفعات منذ أيام.

وفي إحصائية غير نهائية، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة، إلى أكثر من 12.200 شهيد، بينهم نحو 5000 طفل، و3250 امرأة، و690 مسنًا، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من 29500 مصاب، وفيما لا يزال أكثر من 4000 مواطن في عداد المفقودين، بينهم 2000 طفل.