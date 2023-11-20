 حزب الله: استهدفنا ثكنة زبدين الإسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حزب الله: استهدفنا ثكنة زبدين الإسرائيلية وحققنا إصابات مباشرة

وكالات
نشر في: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 نوفمبر 2023 - 11:24 ص
قالت جماعة حزب الله اللبنانية، اليوم الاثنين، إن مقاتليها استهدفوا ثكنة زبدين الإسرائيلية في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحققوا "إصابات مباشرة".
من جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإطلاق قذائف هاون من لبنان على منطقة برعام، مشيرة إلى أن الجيش رد على مصادر النيران، وفقاً لشبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال، قال في وقت سابق إن قذائف أطلقت من الأراضي اللبنانية استهدفت ثكنة "بيرانيت" قرب الحدود الجنوبية.

وأكد حزب الله استهدافه ثكنة برانيت شمال إسرائيل مرّتين متتاليتين صباح اليوم، وتحقيقه إصابة مباشرة.

كما أفادت "الجزيرة" بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدتي عيتا الشعب ومركبا في جنوب لبنان.

جدير بالذكر أن الحدود اللبنانية الإسرائيلية تشهد منذ الثامن من أكتوبر الماضي قصفا يوميا متبادلا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، مما خلّف شهداء ومصابين في لبنان وقتلى وجرحى في إسرائيل.

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