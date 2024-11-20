كباكا رجل مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا

حصل أحمد خالد كباكا، لاعب المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، على جائزة رجل مباراة المنتخب أمام ليبيا ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وحقق المنتخب الوطني للشباب تحت 20 عامًا، فوزًا هامًا للغاية أمام نظيره الليبي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب هيئة قناة السويس، ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

استفاد المنتخب الوطني من النقص العددي الذي لعب به منتخب ليبيا منذ الدقيقة 69، بعد الطرد المباشر للمدافع عبد المهيمن عبود، قائد منتخب ليبيا.

تقدم المنتخب الوطني عن طريق ركلة جزاء نفذها أحمد خالد كباكا في الدقيقة 75، وتعادل المنتخب الليبي سريعًا في الدقيقة 77 بعد ركلة حرة لُعبت داخل منطقة الجزاء وارتدت أمام عبد العزيز المنصوري الذي سدد كرة ارتطمت في محمود لبيب لاعب المنتخب الوطني وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة (90) سجل عبد الله بوستنجي، مدافع الفراعنة هدف الفوز القاتل بعد كرة ركنية لعبت وأخطأ حارس المرمى في إبعادها لتتهادى على رأس بوستنجي ليضعها في الشباك.

بهذا الفوز، رفع المنتخب الوطني رصيده للنقطة 4 من ثلاث مباريات، ليصعد للمركز الثاني، بفارق نقطة أمام تونس، صاحبة المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين، وتتبقى مباراة واحدة للفراعنة مع تبقي مباراتين لنسور قرطاج.

فيما بقي المنتخب الليبي في المركز الأخير بدون رصيد من النقاط، بعد خسارة مباراتين، وتتبقى له مباراتين.

يذكر أن أصحاب المركزين الأول والثاني يتأهلام لبطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا، والتي لم يتحدد مكان لعبها حتى الآن.