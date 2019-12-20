أردوغان: تركيا لن تغض الطرف عن مرتزقة روس في ليبيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، إن "بلاده لن تغض الطرف بينما يدعم المرتزقة الذين ترعاهم روسيا المشير خليفة حفتر في ليبيا".

ونقلت الأناضول عن أردوغان قوله في كوالالمبور بماليزيا إن مجموعة من المقاتلين تدعم حفتر في ليبيا "من خلال مؤسسة تسمى فاجنر".

واعتبر أن المرتزقة يحظون برعاية روسيا رغم أن موسكو "غير مرئية" على الأرض.

وأضاف أردوغان "من الواضح من الذي يدفع المال. ليس من الصواب أن نجلس ونراقب كل هذا."

وتابع: "لقد فعلنا حتى الآن ما في وسعنا [في ليبيا] وسنواصل القيام بذلك."

وتدعم أنقرة حكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة ضد قوات حفتر، التي تقاتل للسيطرة على العاصمة طرابلس، منذ أبريل الماضي.

وصادقت حكومة الوفاق الوطني أمس الخميس على اتفاقيتين منفصلتين للتعاون الأمني والبحري مع تركيا.

ووقعت تركيا وحكومة الوفاق على الاتفاقيتين في 27 تشرين ثان/ نوفمبر الماضي.

ومن المتوقع أن يصوت البرلمان التركي على اتفاقية التعاون الأمني والعسكري غدا السبت.

وتشمل الاتفاقية الأمنية التدريب العسكري ، ومحاربة الهجرة غير الشرعية والإرهاب ، وفقًا للمسودة على موقع البرلمان.

وكان أردوغان قد أشار سابقا أن بإمكان تركيا إرسال قوات إلى ليبيا إذا طلبت ذلك.

ومع ذلك، تحتاج حكومته إلى موافقة منفصلة من البرلمان لإرسال قوات مقاتلة إلى ليبيا، وفقًا لما ينص عليه الدستور ، حسبما صرحت مصادر دبلوماسية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) اليوم الجمعة.