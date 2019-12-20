 المغرب وموريتانيا يبحثان تعزيز العلاقات والتحديات التي تواجهها المنطقة - بوابة الشروق
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المغرب وموريتانيا يبحثان تعزيز العلاقات والتحديات التي تواجهها المنطقة

الرباط - أ ش أ
نشر فى : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 9:34 م | آخر تحديث : الجمعة 20 ديسمبر 2019 - 9:34 م

 

بحث وزير الشئون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالعاصمة المغربية الرباط، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون والموريتانيين بالخارج ولد الشيخ أحمد تعزيز العلاقات القوية بين البلدين والتحديات التي تواجهها المنطقة باعتبار المغرب وموريتانيا فاعلين مهمين للأمن والاستقرار والتنمية في غرب وشمال إفريقيا.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية أن وزير الشئون الخارجية الموريتاني، أكد أنه تطرق مع نظيره المغربي لعدد من القضايا الإقليمية وللتحديات الأمنية التي تواجهها منطقة الساحل، مبرزًا أن وجهات نظر الطرفين بخصوص هذه القضايا متطابقة جدًا.

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