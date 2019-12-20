إصابة 30 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شرق قطاع غزة

أصيب 30 فلسطينيا اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة ضمن مسيرات العودة الأسبوعية بحسب مصادر فلسطينية.

وذكرت وزارة الصحة في غزة في بيان صحفي أن طواقمها تعاملت مع 30 إصابة مختلفة، منها ثمان إصابات بالرصاص الحي في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي.

وتعد تلك هي الجمعة رقم 85 لمسيرات العودة التي انطلقت في 30 آذار/مارس 2018 للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وحملت احتجاجات اليوم شعار (الخليل عصية على التهويد) وشارك فيها مئات الفلسطينيين وتجمعوا قرب السياج الفاصل مع إسرائيل، وهم يرفعون الأعلام الفلسطينية.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة في بيان لها في ختام احتجاجات اليوم، على "استمرار المسيرات بطابعها الشعبي، وأنها ستعلن قريباً عن تفاصيل برنامج الفعاليات للعام 2020، وجهود تطويرها وتوسيعها".

ودعت الهيئة إلى المشاركة الواسعة في فعاليات الجمعة القادمة، بعنوان (دماء الشهداء ترسم طريق الحرية)، تزامناً مع ذكرى حرب إسرائيل على قطاع غزة نهاية عام 2008 وبداية 2009.