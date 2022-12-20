تايوان: 17 ألفا و131 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة

سجلت تايوان 17 ألفا و131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، كما سجلت 18 حالة وفاة مرتبطة بالجائحة، وفقا للمركز الرئيسي لمكافحة الأوبئة.

وسجلت تايبيه الجديدة أعلى عدد من الإصابات الجديدة اليوم، بواقع 3254 حالة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء المركزية التايوانية "سي.إن.إيه"، اليوم الثلاثاء.

وأعلنت تايوان أنه تم حتى الآن تسجيل ثمانية ملايين و605 آلاف و539 إصابة منذ بدء الجائحة في البلاد أوائل عام 2020، بما في ذلك 38 ألفا و949 حالة تم تصنيفها على أنها وافدة من الخارج.

وارتفع إجمالي عدد حالات الوفاة؛ بسبب كورونا في تايوان إلى 14 ألفا و931.