رئيس القيادة اليمني يؤكد أهمية مضاعفة الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، أهمية مضاعفة الضغوط الدولية على ميليشيا الحوثي، ودعم الإصلاحات التي يقودها المجلس والحكومة كخيار أمثل لإحلال السلام والحد من التداعيات الكارثية للأزمة الإنسانية، مطالبا المجتمع الدولي بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية نظرا لممارساتها وانتهاكاتها للقانون الدولي.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، بوفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان ديفيد ماك اليستر، حيث أطلع العليمي الوفد الأوروبي على مستجدات الأوضاع والجهود الأوروبية المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الوجود الحوثي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).

وأعرب العليمي عن تقديره للموقف الأوروبي الداعم للشرعية الدستورية، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني بما في ذلك التدخلات الأوروبية الإنسانية والإنمائية في مختلف المجالات.

من جانبه، أكد الوفد الأوروبي دعمه لكافة الجهود الرامية لإحلال السلام والاستقرار وتخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن، وأهمية الضغوط الدولية المكثفة لإحياء العملية السياسية في البلاد.