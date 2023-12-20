بيان دولي يدين هجمات الحوثيين وعرقلتهم الملاحة في البحر الأحمر

أصدرت الولايات المتحدة، والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الامنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل نيابة عن التكتل، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج نيابة عن الحلف، ومجموعة تمثل 44 دولة شريكة بيانا مشتركا يدين هجمات الحوثيين العديدة في الأسابيع الأخيرة وتدخلهم في الحقوق والحريات الملاحية في المياه المحيطة بشبه الجزيرة العربية.

وجاء في البيان أن "هذه الهجمات الشنيعة، بما في ذلك استيلاء الحوثيين على سفينة جالاكسي ليدر في 19 نوفمبر وشن العديد من الهجمات على السفن التجارية منذ ذلك الحين، تهدد استقرار المنطقة ولها آثار اقتصادية خطيرة على المجتمع الدولي".

وانضم الشركاء الدوليون معًا لدعوة الحوثيين إلى عدم شنّ المزيد من الهجمات على السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية في المنطقة.

وأوضح البيان أن "الهجمات العديدة التي تنطلق من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك هجمات 3 ديسمبر ضد ثلاث سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر مرتبطة بـ 14 دولة، تهدد التجارة الدولية والأمن البحري".

وتابع: "إن استيلاء الحوثيين على سفينة جالاكسي ليدر واحتجاز طاقمها الدولي المكون من 25 فردا والذين ما زالوا محتجزين ظلما أمر مروع".

وأضاف: "مثل هذا السلوك يهدد أيضًا حركة الغذاء والوقود والمساعدات الإنسانية وغيرها من السلع الأساسية إلى مختلف الوجهات والسكان في جميع أنحاء العالم".

وقال: "ندعو الحوثيين مرة أخرى إلى إطلاق سراح طاقم سفينة جالاكسي ليدر على الفور وعدم شنّ المزيد من الهجمات على السفن التجارية في الممرات المائية الحيوية في المنطقة".