نهضة بركان يتعادل مع ديابل نوار ويضع قدما في دور الثمانية بالكونفدرالية

بات نهضة بركان المغربي على مشارف الصعود لدور الثمانية في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية).

وتعادل نهضة بركان 1 / 1 مع مضيفه ديابل نوار من الكونغو برازافيل، اليوم الأربعاء، في الجولة الرابعة بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضا فوز الملعب المالي 1 / صفر على ضيفه سيخوخون يونايتد الجنوب أفريقي.

وبقي نهضة بركان في الصدارة برصيد 10 نقاط، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الملعب المالي، فيما يمتلك سيخوخون 4 نقاط في المركز الثالث، ويتذيل ديابل نوار الترتيب بنقطة وحيدة.

وأصبح يكفي نهضة بركان الحصول على نقطة وحيدة فقط في الجولتين المقبلتين ليصعد رسميا للمسابقة التي توج بها عامي 2020 و2022.

وبادر ديابل نوار بالتسجيل عن طريق ألفيس أوكو في الدقيقة 41، فيما أحرز يوسف الزغودي هدف التعادل لنهضة بركان في الدقيقة 53، ليحصل كلا الفريقين على نقطة وحيدة.

واضطر ديابل نوار للعب بعشرة لاعبين بدءا من الدقيقة 60 عقب طرد لاعبه جانارد كامبامبا.

وفي اللقاء الآخر، يدين الملعب بالفضل في تحقيق الفوز على سيخوخون للاعبه فرانك تيسيه، الذي أحرز هدف الفريق المالي الوحيد في الدقيقة 63.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يصعدان لمرحلة خروج المغلوب في البطولة.