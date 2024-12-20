ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الجمعة، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يحضر مراسم إحياء ذكرى تحرير أوشفيتز في بولندا، خشية اعتقاله بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم 21 نوفمبر الماضي مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، وقالت إن هناك "أسبابا منطقية" للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله لهيئة البث الإسرائيلية، أن "الضغوط السياسية والتهديدات لن تؤثر على آلية اتخاذ القرار في المحكمة".

وجاء هذا ردا على سؤال بشأن تعرض المحكمة للضغوط بعد حكمها على نتنياهو وجالانت، إلى جانب تلويح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها رداً على مذكرتي الاعتقال.

وأضاف العبد الله أن "قضاة المحكمة مستقلون، ويتخذون القرارات وفق القوانين الدولية"، مشدداً على أنه "حتى لو شكلت إسرائيل لجنة محلية للتحقيق مع نتنياهو وجالانت حول نفس الاتهامات، فهذا لن يلغي عمل المحكمة الجنائية".