تشكيل إنبي لمواجهة الجونة في الدوري

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بقيادة محمد إسماعيل، تشكيل فريقه لمباراة الجونة على ملعب خالد بشارة في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.
وجاء تشكيل فريق إنبي كالتالي:
حراسة المرمى : رضا السيد.
خط الدفاع : علي فوزي – أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – محمد سمير.
خط الوسط : مصطفى شكشك – مودي ناصر – مصطفى دويدار.
خط الهجوم : أحمد نادر حواش – أحمد أمين أوفا -رفيق كابو.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، رمضان مصطفى ومحمد أوسام ومحمد حتحوت وعبدول منا وشيكو محارب وخالد أحمد وسيف سفاجا ومحمد سمير وتيندري مونوفو.